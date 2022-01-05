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МИД России призвал к мирному решению проблем в Казахстане

05 января 2022, 16:00  •  128 • Политика
Министерство иностранных дел России призвало к мирному решению проблем в Казахстане. Оно должно происходит не в ходе уличных беспорядков, а исключительно по закону.
"Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД отметили, что за событиями в братской стране внимательно следят. С представительствами русских учреждений в республике связь поддерживается. Обстановка вокруг дипмиссий России спокойная. Пострадавших из числа граждан России, которые находятся в Казахстане, нет.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на скорую нормализацию положения в республике.

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