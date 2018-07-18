МИД России приступил к реализации итогов саммита в Хельсинки

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты приступили к реализации решений по итогам российско- американского саммита, прошедшего 16 апреля в Хельсинки, соответствующие поручения даны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть много, о чём говорил президент России Владимир Путин, всё внесено в проработку, - сказала она. - Даны соответствующие поручения, дипломаты начинают работать по темам, которые были обозначены и озвучены на совместной пресс-конференции президентов России и США в Хельсинки 16 июля".

В понедельник в президентском дворце в центре Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры России и США немногим более двух часов беседовали один на один, затем за рабочим завтраком к ним присоединились члены делегаций. С российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, с американской - госсекретарь Майкл Помпео и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Эта часть переговоров заняла еще около двух часов.