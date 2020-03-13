Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Политика

МИД России принял решение о сокращении командировок дипломатов до минимума

13 марта 2020, 01:35  •  44 • Политика
МИД России принял решение о сокращении до минимума краткосрочных командировок сотрудников внешнеполитического ведомства в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Принято решение о сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума», — приводит ее слова «Интерфакс».
Захарова также заявила, что в среду российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы Генассамблеи с марта по апрель 2020 года.
«Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк», — сказала дипломат.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю, пишет «Газета.ру».
Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 22:35
Лукашенко надеялся стать президентом России. Не вышло
12 марта 2020, 22:35
Катасонов подверг опасности Путина? Жириновский предложил изгнать депутата из Госдумы. Тот оправдался
12 марта 2020, 22:35
Коронавирус в одном рукопожатии от Трампа: У встречавшегося с главой США бразильца нашли COVID-19
12 марта 2020, 22:35
США хотят управлять Украиной, но за наши деньги
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.