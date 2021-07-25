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МИД России пригрозил нарушителям в Чёрном море: Будем следить

25 июля 2021, 15:35  •  163 • Политика
МИД России заявил о том, что обстановку в акватории Чёрного моря нагнетают "внерегиональные" игроки. В заявлении, приуроченном к годовщине подписания Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов, русские дипломаты предупредили, что будут строго следить за ситуацией.
Россия будет внимательно отслеживать выполнение Конвенции Монтрё о проливах, которая была принята в 1936 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей МИД нашей страны. По мнению дипломатов, сейчас ситуация в Чёрном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками.
Задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений Конвенции Монтрё во внешнедипломатическом ведомстве России считают очень актуальной в свете последних событий. Дипломаты подчеркнули особую роль Турции, которая имеет право контролировать проход военных судов через проливы.
Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Чёрном море и сроков их пребывания в черноморской акватории,
- заявили в МИД России.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.

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