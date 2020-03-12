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МИД России предупреждал: Российских туристов разворачивают на границе с Италией - посольство
12 марта 2020, 15:35 • 71 • Политика
Посольство России в Италии сообщило, что российских туристов не пускают в страну из-за объявленного там режима чрезвычайной ситуации. "Вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом", - сообщают дипломаты о проигнорировавших предупреждение МИД России.
Российских туристов не пускают в Италию из-за введённого в стране режима чрезвычайной ситуации. Исключение делается только в случае острой служебной необходимости и только для людей, прошедших все соответствующие проверки, предупреждает посольство России в Италии.
В российском представительстве отмечают, что некоторые граждане России проигнорировали предупреждение МИД и продолжают прилетать в Италию. В результате эти люди вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом. Вместе с тем граждане России, уже находящиеся в Италии, могут свободно покинуть страну и вернуться на Родину.
Напомним, что ситуация с коронавирусом в Италии продолжает ухудшаться. По последним данным, в стране официально зафиксировано уже свыше 10 тысяч случаев заражения инфекцией. Число жертв вируса за сутки возросло с 463 до 631. Выздороветь удалось около 1000 человек.
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