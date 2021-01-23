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МИД России предупредил посольство США: Объявление "похода на Кремль" не осталось незамеченным

23 января 2021, 07:25  •  341 • Политика
Попытки посольства США "освещения" несанкционированных акций в России вызовут соответствующую реакцию Москвы, сообщили в МИД РФ. На что же рассчитывали американцы, размещая на сайте представительства данные о планах протестующих "пойти на Кремль", на реакцию Лаврова? В дипведомстве России предупредили, что на действия США последует ответ.
Министерство иностранных дел России предупредило посольство США о последствиях размещения информации о несанкционированных акциях в российских городах. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.
Отсыл идёт к публикации на сайте посольства США в России, где размещена подробная информация о местах и времени проведения несанкционированных акций в различных городах страны. При этом американское ведомство оказалось даже осведомлённее, чем сами участники акций. Так, например, сайт посольства США информирует, что в Москве протестующие собираются пойти на Кремль.
Попытки посольства США "освещения" несанкционированных акций в России вызовут соответствующую реакцию Москвы,
- предупредили в МИД России.
Впрочем, американцы устраивают провокационные попытки не в первый раз.
Во время летних протестов в Москве в 2019 году американское представительство также публиковало подробную информацию о несанкционированных акциях, включая "карту протеста" на русском языке. Тогда от ведомства Лаврова был дан ясный посыл: МИД России потребовал от дипломатов немедленно объясниться и удалить информацию.
Напомним, что в соцсетях сторонники Навального активно вербуют детей и подростков для участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера и распространяют методички по участию в незаконном митинге. Такой подход напоминает продуманную инфокампанию, пишет Nation News.

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