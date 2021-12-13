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МИД России предупредил НАТО об угрозе новой конфронтации
13 декабря 2021, 13:10 • 212 • Политика
В МИД России заявили об угрозе новой конфронтации с НАТО из-за проблем с безопасностью.
НАТО представляет угрозу безопасности в Европе, поскольку может разместить вооружения, ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны", - пояснил озабоченность России замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, сейчас в России действует односторонний мораторий на размещение таких ракет. "Мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", - сказал дипломат.
Если члены НАТО не пойдут на политико-дипломатическое решение этой проблемы в целях безопасности, Россия вынуждена будет дать военно-технический ответ. Рябков подчеркнул, что Россию не убеждают заявления НАТО об отсутствии намерений размещать такие средства в ядерном оснащении.
"К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", - заявил РИА Новости Рябков.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что в последнее время ситуация с безопасностью в Европе стала хуже.
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