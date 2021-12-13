МИД России предупредил НАТО об угрозе новой конфронтации

В МИД России заявили об угрозе новой конфронтации с НАТО из-за проблем с безопасностью.

НАТО представляет угрозу безопасности в Европе, поскольку может разместить вооружения, ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны", - пояснил озабоченность России замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, сейчас в России действует односторонний мораторий на размещение таких ракет. "Мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", - сказал дипломат.

Если члены НАТО не пойдут на политико-дипломатическое решение этой проблемы в целях безопасности, Россия вынуждена будет дать военно-технический ответ. Рябков подчеркнул, что Россию не убеждают заявления НАТО об отсутствии намерений размещать такие средства в ядерном оснащении.

"К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", - заявил РИА Новости Рябков.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что в последнее время ситуация с безопасностью в Европе стала хуже.