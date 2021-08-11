МИД России предупредил ЕС: Киев хочет зачистить Донбасс

МИД России предупредил ЕС о готовящейся ВСУ операции на Юго-Востоке. По словам русских дипломатов, Киев хочет зачистить Донбасс и окончательно решить свои противоречия с местными жителями силовым путём.

Министерство иностранных дел России обратило внимание западных стран, что ситуация с безопасностью на Украине стремительно ухудшается. Об этом рассказал в среду директор Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

С начала августа наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. В Донецке и Луганске говорят, что жертвами украинских обстрелов стали более 10 человек, включая гражданских лиц.

Особую обеспокоенность у Москвы вызывает одобренный 5 августа украинским правительством законопроект "О государственной политике переходного периода". Он предлагает ввести на территории Донбасса "особый правовой режим". Речь идёт о зачистке территории от неугодных Киеву сил. При этом обязательства, взятые Киевом при подписании Минских соглашений, в законопроекте не упоминаются.

Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идёт. Законопроект на рассмотрение политической подгруппы Контактной группы не выносился и с представителями Донецка и Луганска не обсуждался,

- говорится в сообщении.

Лахонин также заметил, что западные покровители Украины не только не реагируют на преступления киевского режима, но и поощряют их. Речь, в частности, идёт о поставках оружия и организации совместных учений Украины и НАТО. За неполный год на Украине прошло семь таких мероприятий, включая Defender Europe 2021, Sea Breeze, Cossack Mace и Three swords.

Украинские же власти, стремясь показать широкую поддержку Запада, существенно завысили число участников Sea Breeze. Они записали в участники даже те страны, которые просто направили на учения своих военных атташе в качестве наблюдателей или просто следили за мероприятием по видеосвязи.