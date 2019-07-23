МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов презентовал во вторник российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В контексте изложения российских идей в отношении путей стабилизации обстановки в Персидском заливе было акцентировано, что только создание подлинно инклюзивной системы региональной безопасности может стать основой обеспечения достойного будущего всех народов этого стратегически важного района мира. Главные принципы, положенные в основу Концепции, - поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности. Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, - создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона", - информировали в министерстве.

По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач. "Наша инициатива развивает российские предложения, разработанные в конце 1990-х годов и доработанные в 2004 и 2007 годах", - обращают внимание составители документа.