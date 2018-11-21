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МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

21 ноября 2018, 22:24  •  65 • Украина
Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря, заявили в пресс-службе российского МИД.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, российская сторона сильно обеспокоена «продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию» в регионе.

«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили сожаление, что «конфронтационный курс» киевских властей на дестабилизацию двусторонних связей находит поддержку у ряда государств, включая страны — члены ЕС.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — подчеркнули в МИД.

Указывается, что Россия не наращивает военное присутствие в регионе вопреки заявлениям Киева и Брюсселя.

При этом в ведомстве отметили действия Украины, которая объявила о создании базы в Бердянске.

«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.

В этой связи дипломаты призвали Украину «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».

Ранее в ЕС заявили о готовности принять «целевые меры» в связи с ситуацией в регионе, а Лондон призвал Москву прекратить «задержания» судов в Азовском море. 

При этом 15 ноября стало известно о задержании на Украине 15 судов за заходы в порты Крыма. 

Подробнее — в материале RT.

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