МИД России потребовал от Киева "обуздать разгул неонацистов"

Министерство иностранных дел России потребовало от Украины найти и наказать виновных в атаке на российское посольство в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила властям Украины о необходимости исполнять обязательства по Венской конвенции, касающиеся защиты дипломатов. Москва направила Киеву дипломатическую ноту с требованием принять все необходимые меры, чтобы исключить повторение инцидента с нападением на посольство в будущем.

Речь идёт о митинге украинских националистов и радикалов под стенами российского представительства, который состоялся 14 марта. В ходе мероприятия радикалы выстрелили в здание посольства из ракетницы, забросали фаерами и петардами двор диппредставительства и порвали Государственный флаг РФ.