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МИД России потребовал от Киева "обуздать разгул неонацистов"

17 марта 2020, 01:35  •  30 • Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство. Москва потребовала от властей Украины "остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов".
Министерство иностранных дел России потребовало от Украины найти и наказать виновных в атаке на российское посольство в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила властям Украины о необходимости исполнять обязательства по Венской конвенции, касающиеся защиты дипломатов. Москва направила Киеву дипломатическую ноту с требованием принять все необходимые меры, чтобы исключить повторение инцидента с нападением на посольство в будущем.
Речь идёт о митинге украинских националистов и радикалов под стенами российского представительства, который состоялся 14 марта. В ходе мероприятия радикалы выстрелили в здание посольства из ракетницы, забросали фаерами и петардами двор диппредставительства и порвали Государственный флаг РФ.
"Призываем киевские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к противоправной акции, а также принять меры, чтобы остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов", - говорится в заявлении Захаровой.

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