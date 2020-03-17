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МИД России потребовал от Киева "обуздать разгул неонацистов"
17 марта 2020, 01:35 • 30 • Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство. Москва потребовала от властей Украины "остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов".
Министерство иностранных дел России потребовало от Украины найти и наказать виновных в атаке на российское посольство в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила властям Украины о необходимости исполнять обязательства по Венской конвенции, касающиеся защиты дипломатов. Москва направила Киеву дипломатическую ноту с требованием принять все необходимые меры, чтобы исключить повторение инцидента с нападением на посольство в будущем.
Речь идёт о митинге украинских националистов и радикалов под стенами российского представительства, который состоялся 14 марта. В ходе мероприятия радикалы выстрелили в здание посольства из ракетницы, забросали фаерами и петардами двор диппредставительства и порвали Государственный флаг РФ.
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