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МИД России поставил ультиматум США

18 декабря 2021, 22:10  •  251 • Политика
Если от предложений России по безопасности откажутся, Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявили в МИД.
Предложения России по гарантиям безопасности – это попытка перевести потенциальный военно-технический сценарий в политический процесс. Однако если от предложений России по безопасности откажутся, Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, предупредили в МИД.
Речь идёт об опубликованных накануне проектах договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Документы предлагают исключить возможность вхождения Украины в НАТО и дальнейшее расширение военного блока на постсоветское пространство. Также предлагается убрать ракеты малой дальности подальше от границ.

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