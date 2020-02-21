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МИД России поставил Украине условие для проведения нового "нормандского саммита"

21 февраля 2020, 09:24  •  117 • Политика
МИД России обозначил условия для новой встречи в "нормандском формате". Москва хотела бы видеть реализацию решений "нормандского саммита", после чего уже можно будет определяться с датой нового возможного саммита, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства.
В МИД России озвучили главное условие для проведения нового саммита в "нормандском формате". С заявлением выступил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко.
Он сообщил, что проводить саммит "нормандской четвёрки" ради самого саммита не имеет смысла. В этой связи Россия ждёт, когда власти Украины начнут выполнять решения, которые приняты на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Только после этого можно будет согласовывать дату новой встречи.
Потому что проводить просто саммит ради саммита - это пустая трата времени, - подчеркнул замглавы МИД России.
Напомним, что за уже 6 лет конфликта в Донбассе власти Украины так и не выполнили ни одного из пунктов Минских соглашений, которые сами же подписали. Договорённости предполагают, что Киев даст особый статус Донбассу, обеспечит проведение там выборов и амнистирует ополченцев. Однако украинские власти не способны обеспечить даже развод войск на линии соприкосновения.

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