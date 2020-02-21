МИД России поставил Украине условие для проведения нового "нормандского саммита"

В МИД России озвучили главное условие для проведения нового саммита в "нормандском формате". С заявлением выступил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко.

Он сообщил, что проводить саммит "нормандской четвёрки" ради самого саммита не имеет смысла. В этой связи Россия ждёт, когда власти Украины начнут выполнять решения, которые приняты на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Только после этого можно будет согласовывать дату новой встречи.

Потому что проводить просто саммит ради саммита - это пустая трата времени, - подчеркнул замглавы МИД России.

Напомним, что за уже 6 лет конфликта в Донбассе власти Украины так и не выполнили ни одного из пунктов Минских соглашений, которые сами же подписали. Договорённости предполагают, что Киев даст особый статус Донбассу, обеспечит проведение там выборов и амнистирует ополченцев. Однако украинские власти не способны обеспечить даже развод войск на линии соприкосновения.