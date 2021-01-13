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МИД России поспорил с премьером Армении по поводу Карабаха

13 января 2021, 22:50  •  48 • Политика
МИД опроверг обвинения Пашиняна в нежелании решить вопрос о статусе Карабаха. "Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе", - заявили в ведомстве премьеру Армении.
В Министерстве иностранных дел России ответили на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу решения конфликта в Нагорном Карабахе. С заявлением по этому поводу выступил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ и посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов.
Речь идёт о статье Пашиняна под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой он обвинил Россию в том, что она в 2015 году предлагала Армении передать Азербайджану семь районов Карабаха без привязки к его статусу. Попов назвал эти сведения не соответствующими действительности.
Дипломат отметил, что Пашинян, скорее всего, имеет в виду план, согласно которому Азербайджану предполагалось передать пять районов, а затем ещё два. Однако эти действия были в строгой увязке с определением статуса Нагорного Карабаха, подчеркнул Попов.
"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности", - отметил дипломат.
Напомним, что многие в Армении винят премьера Пашиняна в поражении страны в последнем карабахском конфликте. Поэтому глава правительства постоянно ищет себе оправдания и сваливает вину на других, в том числе на Россию.

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