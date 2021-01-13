МИД России поспорил с премьером Армении по поводу Карабаха

В Министерстве иностранных дел России ответили на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу решения конфликта в Нагорном Карабахе. С заявлением по этому поводу выступил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ и посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов.

Речь идёт о статье Пашиняна под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой он обвинил Россию в том, что она в 2015 году предлагала Армении передать Азербайджану семь районов Карабаха без привязки к его статусу. Попов назвал эти сведения не соответствующими действительности.

Дипломат отметил, что Пашинян, скорее всего, имеет в виду план, согласно которому Азербайджану предполагалось передать пять районов, а затем ещё два. Однако эти действия были в строгой увязке с определением статуса Нагорного Карабаха, подчеркнул Попов.

"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности", - отметил дипломат.

Напомним, что многие в Армении винят премьера Пашиняна в поражении страны в последнем карабахском конфликте. Поэтому глава правительства постоянно ищет себе оправдания и сваливает вину на других, в том числе на Россию.