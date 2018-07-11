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МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов

11 июля 2018, 11:09  •  169 • Политика

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран. Об этом заявили журналистам в среду в МИД РФ, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из Греции.

"На высылку дипломатов следуют зеркальные меры", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.

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