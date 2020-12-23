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МИД России показал смешное видео с Лавровым
23 декабря 2020, 10:45 • 4 • Политика
Министр заговорил стихами при подведении итогов 2020 года
МИД России опубликовал юмористическое видео, подготовленное к новогоднему приему для представителей средств массовой информации, который состоялся в онлайн-формате. На официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсетях ролик решили назвать "Дальше будет только лучше".
В описании опубликованного видео отмечается, что сотрудники министерства решили в соответствии со сложившейся традицией подготовки подобных "капустников" записать видео, где применили свежий подход по подведению итогов проделанных усилий дипломатов из России в уходящем году.
Также в ведомстве пояснили, что представленный ролик в какой-то степени является анонсом к предстоящей конференции по итогам работы МИД. Мероприятие должно состояться в 2021 году, отмечает URA.ru.
Само видео длится полторы минуты и состоит из фрагментов высказываний главы ведомства Сергея Лаврова во время рабочих заседаний и выступлений.
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