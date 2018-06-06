|
МИД России подтвердил проведение встречи в нормандском формате 11 июня
06 июня 2018, 10:54 • 77 • Украина
Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел запланирована на 11 июня, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
© Global Look Press
«Проведение встречи планируется на 11-е число», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее эту дату назвали во внешнеполитическом ведомстве Германии.
Планируется, что стороны обсудят развёртывание миссии ООН в Донбассе.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 июня 2018, 05:54
|
02 июня 2018, 19:09
|
03 июня 2018, 08:24
|
31 мая 2018, 05:39
|
01 июня 2018, 10:24
|
01 июня 2018, 07:39
|
03 июня 2018, 08:24