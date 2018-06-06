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МИД России подтвердил проведение встречи в нормандском формате 11 июня

06 июня 2018, 10:54  •  77 • Украина
Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел запланирована на 11 июня, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
 
© Global Look Press
 

«Проведение встречи планируется на 11-е число», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее эту дату назвали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Планируется, что стороны обсудят развёртывание миссии ООН в Донбассе.

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