|
МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании
20 июня 2018, 12:54 • 82 • Украина
Москва ожидает проведения всеобъемлющих консультаций по украинскому закону «Об образовании», и в частности статье 7 (язык образования). Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
РИА Новости
В ведомстве призвали Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной комиссии в отношении документа, нарушающего права языковых меньшинств, проживающих в стране.
«Ожидаем проведения отдельных всеобъемлющих и эффективных консультаций по формату реализации статьи 7 закона, как это рекомендуется международными наблюдателями», — говорится в сообщении.
Ранее Совет Европы призвал Киев соблюдать рекомендации Венецианской комиссии по закону «Об образовании» в соответствии с правовыми нормами.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 июня 2018, 08:24
|
14 июня 2018, 19:24
|
18 июня 2018, 12:09
|
16 июня 2018, 01:39
|
15 июня 2018, 09:39
|
17 июня 2018, 07:09
|
14 июня 2018, 10:54