МИД России ответил на запрос «Нашей Версии» о соглашениях с США и Норвегией о разграничении морских пространств

«Наша Версия» обратилась к руководству российского МИДа за разъяснениями по поводу акваторий и части шельфа, отошедших Норвегии и США. В ведомстве отреагировали на запрос, изложив детали договоренностей и посчитав несостоятельными предположения о потерях России в связи с этими соглашениями.

В июле на страницах «Нашей Версии» была опубликована статья «Потеряли берега», в которой мы рассматривали вопросы, связанные с уступкой Россией в пользу других государств части акватории Баренцева и Берингова морей. Материал, вышедший как на страницах печатного издания, так и на сайте газеты, получил значительный отклик со стороны читателей и экспертного сообщества. Условно называемые «Соглашение Шеварнадзе - Бейкер» (1990 г.) и «Соглашение Медведев - Столтенберг» (2010 г.), заключенные Россией с США и Норвегией соответственно, по мнению автора, ни в коей мере не продиктованы интересами нашей страны.

Возможен ли выход России из этих соглашений в условиях сегодняшней откровенно недружественной политики со стороны Запада? Какие меры предпринимает МИД РФ для аннулирования данных соглашений? С такими вопросами мы обратились к руководству дипломатического ведомства. Мы благодарны МИД за предоставленный ответ. Публикуем «без купюр» текст письма, подписанного заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1 июня 1990 года определяет границы экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также разделяет территориальные воды в Беринговом проливе. За основу взята линия, упоминаемая в двусторонних документах со времен Русско-Американской конвенции от 18 (30) марта 1867 года об уступке Российской империей американцам Аляски и Алеутских островов.

Необходимость подписания такого соглашения обозначилась к середине 1970-х годов, когда произошло кардинальное изменение правовых норм, регулирующих мировое рыболовство. В этой связи в 1977 году в рамках рассмотрения данного вопроса широким кругом советских министерств и ведомств был согласован подход, предусматривающий разграничение с США по линии Конвенции 1867 года.

Разработанное Соглашение было одобрено постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1990 года № 532 и подписано в Вашингтоне Министром иностранных дел Э.А.Шеварднадзе. Одновременно с подписанием стороны обменялись нотами о его временном применении с 15 июня 1990 года (соответствующая санкция содержалась в том же постановлении Совмина).

США ратифицировали Соглашение 16 сентября 1991 года. В России оно до настоящего времени находится в режиме временного применения (что не противоречит международному праву) в связи с неоднозначными оценками его последствий для российских рыбаков, которые утратили свободу промысла в районах Берингова моря, отошедших к сопредельной стороне.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

В то же время Соглашение 1990 года обеспечило достаточно выгодное для нашей страны разграничение в Чукотском море, где США отказались от давних претензий на остров Врангеля. Поэтому утверждения о том, что Россия с его заключением только понесла потери, не вполне корректны.

Вместе с тем, критические выпады против него раздаются и в США. В частности, в 1999 году законодательный орган штата Аляска одобрил резолюцию, в которой ставилась под сомнение законность российско-американской границы по данному документу и выражалось несогласие с передачей под нашу юрисдикцию островов Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты и Медного.

Таким образом, односторонний и безальтернативный отход России от Соглашения может привести к созданию правовой неопределенности в отношении делимитации морской границы с США. Нельзя исключать и других негативных последствий.

Вопрос о ратификации Соглашения 1990 года и его временном применении неоднократно рассматривался у нас на различных уровнях. Еще в 1997 году Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации провел экспертизу, в ходе которой были взвешены все «плюсы» и «минусы».

По итогам было сочтено нецелесообразным отказываться от данной договоренности.

В целях компенсации утраченных промысловых возможностей в части Берингова моря по линии российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству проводится работа, направленная на поиск решения, которое обеспечивало бы защиту интересов наших рыбаков.

Что касается Договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15 сентября 2010 года, то, согласно его положениям, бывший спорный район (общей площадью около 175 тыс. кв. км) разделен на две примерно равные части. При этом России отошла значительная часть его южного участка, достаточно перспективного в ресурсном отношении. В документе предусмотрена уступка в нашу пользу «специального района» площадью 3,4 тыс. кв. км. На эту акваторию мы получили право распространить режим своей исключительной экономической зоны.

Фото: http://bbc.com

Со вступлением Договора в силу был снят двусторонний мораторий на нефтегазовую деятельность в районе разграничения, открылась перспектива практической кооперации в этом деле: каждое месторождение, пересекаемое линией разграничения, может осваиваться только совместно и как единое целое.

Дополнительно укреплены основы взаимодействия с Норвегией в сфере рыболовства, внесена большая юридическая ясность в вопросы управления совместными запасами. Ключевое положение Договора - он не должен ухудшать возможности сторон в этой области, что конкретизируется обязательством сотрудничать для сохранения существующих долей в объемах вылова и стабильности промысла по каждому соответствующему запасу. В этих целях были продлены на 15 лет действующие между двумя странами соглашения о сотрудничестве в области рыболовства 1975 года и взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Принципиальное значение имеет и то, что он не наносит ущерба правам и обязательствам по другим международным договорам, участниками которых являются Россия и Норвегия. Среди них - Договор о Шпицбергене 1920 года, определяющий порядок взаимоотношений обеих стран применительно к архипелагу и окружающим его акваториям.

Следует отметить, что так называемая «рыбоохранная зона» вокруг Шпицбергена была установлена норвежцами еще в 1977 году, то есть задолго до подписания Договора и никак с ним не связана.

В развитие закрепленных договоренностей 25 октября 2018 года в Осло было подписано двустороннее межправительственное Соглашение о порядке сбора сейсмических данных до и вдоль линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

С учетом изложенного полагаем несостоятельными утверждения о «подарке» Норвегии в виде отошедших к ней по Договору акваторий и части шельфа.