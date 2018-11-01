МИД России ответил на призыв Климкина «сдать российские паспорта»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к украинцам «сдать российские паспорта» дискриминационным.

В ходе брифинга дипломат напомнила, что украинский министр предложил «добровольно-принудительно отказаться от гражданства России».

«Вызывает, конечно, удивление, что министр иностранных дел страны, которая декларирует стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления», — подчеркнула Захарова.

По её словам, речь идёт об откровенном ущемлении прав жителей Украины «по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения».

«Всё это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей», — заключила она.

Ранее Климкин предложил начать общественное обсуждение относительно двойного гражданства, призвав украинцев сдать российские паспорта.

RT ведёт прямую трансляцию.