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МИД России ответил на призыв Климкина «сдать российские паспорта»
01 ноября 2018, 18:10 • 73 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к украинцам «сдать российские паспорта» дискриминационным.
РИА Новости
В ходе брифинга дипломат напомнила, что украинский министр предложил «добровольно-принудительно отказаться от гражданства России».
«Вызывает, конечно, удивление, что министр иностранных дел страны, которая декларирует стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления», — подчеркнула Захарова.
По её словам, речь идёт об откровенном ущемлении прав жителей Украины «по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения».
«Всё это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей», — заключила она.
Ранее Климкин предложил начать общественное обсуждение относительно двойного гражданства, призвав украинцев сдать российские паспорта.
RT ведёт прямую трансляцию.
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