|
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
20 февраля 2020, 21:39 • 32 • Политика
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не причастна к совершенным в октябре 2019 года кибератакам на грузинские правительственные сайты, которые приписывают Москве. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия не имеет к этому (кибератакам - прим. ТАСС) никакого отношения, - подчеркнул Руденко. - Мы никуда не вмешиваемся [во внутренние дела государств] и вмешиваться не собираемся".
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2020, 07:54
|
16 февраля 2020, 13:40
|
20 февраля 2020, 13:54
|
18 февраля 2020, 06:39
|
18 февраля 2020, 22:54
|
19 февраля 2020, 11:54
|
18 февраля 2020, 00:09