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МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

20 февраля 2020, 21:39  •  32 • Политика

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не причастна к совершенным в октябре 2019 года кибератакам на грузинские правительственные сайты, которые приписывают Москве. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Россия не имеет к этому (кибератакам - прим. ТАСС) никакого отношения, - подчеркнул Руденко. - Мы никуда не вмешиваемся [во внутренние дела государств] и вмешиваться не собираемся".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

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