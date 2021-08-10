МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада

МИД России ответил на проведение акции протеста у здания русского посольства в Токио. В ведомстве напомнили, что СССР вступил в войну с Японией в рамках договорённостей с союзниками: спрашивайте с Запада.

Министерство иностранных дел России прокомментировало акцию протеста, которая состоялась в понедельник у стен посольства страны в Токио. Ультраправые активисты устроили демонстрацию под окнами русских дипломатов, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну с Японией. В частности, они требовали вернуть "северные территории" - четыре острова Курильской гряды, которые отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а после - России как официальной правопреемнице СССР.

В МИД России напомнили, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг позволил Москве внести решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции и закончить войну. Легитимность вступления СССР в войну со Страной восходящего солнца отражена в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и в Уставе ООН.

Россия при этом выразила обеспокоенность в связи с тем, что японские власти никак не отреагировали на акцию протеста у посольства, что говорит о нежелании Токио извлекать уроки из своей истории.

Серьёзно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны,

- говорится в сообщении.