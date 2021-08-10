Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
Главная / Политика

МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада

10 августа 2021, 00:05  •  137 • Политика
МИД России ответил на проведение акции протеста у здания русского посольства в Токио. В ведомстве напомнили, что СССР вступил в войну с Японией в рамках договорённостей с союзниками: спрашивайте с Запада.
Министерство иностранных дел России прокомментировало акцию протеста, которая состоялась в понедельник у стен посольства страны в Токио. Ультраправые активисты устроили демонстрацию под окнами русских дипломатов, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну с Японией. В частности, они требовали вернуть "северные территории" - четыре острова Курильской гряды, которые отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а после - России как официальной правопреемнице СССР.
В МИД России напомнили, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя международными обязательствами. Этот шаг позволил Москве внести решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции и закончить войну. Легитимность вступления СССР в войну со Страной восходящего солнца отражена в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и в Уставе ООН.
Россия при этом выразила обеспокоенность в связи с тем, что японские власти никак не отреагировали на акцию протеста у посольства, что говорит о нежелании Токио извлекать уроки из своей истории.
Серьёзно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны,
- говорится в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





137
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 22:15
ЦИК отреагировал на письмо Булановой по поводу выборов
09 августа 2021, 22:15
Россия ответила Британии персональными санкциями
09 августа 2021, 22:15
В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии
09 августа 2021, 22:15
Санкции против компаний России назвали "новой концепцией" США
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
09 августа 2021, 22:15
Миссия выполнима: с каким настроем паралимпийская команда РФ едет в Токио
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2021, 22:15
В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии
09 августа 2021, 22:15
Санкции против компаний России назвали "новой концепцией" США
10 августа 2021, 00:05
"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белорусс...
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2021, 07:30
NI: "Кремль теперь сможет наказать Украину"
04 августа 2021, 18:30
Госпереворот в Белоруссии: сценарий передал Протасевич, а Тихановской стало страшно
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.