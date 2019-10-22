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МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной

22 октября 2019, 15:09  •  96 • Украина
Россия пока не получала сигналов Украины о готовности к диалогу по возобновлению авиасообщения между странами, заявил РИА Новости заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.
 
РИА Новости
 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ещё летом на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. 

Кроме того, как напомнил Руденко, сам Зеленский отметил странность отсутствия прямых рейсов между Россией и Украиной.

«К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал «очень странным» тот факт, что между Россией и Украиной отсутствует авиасообщение, но продолжают курсировать поезда.

По его словам, прекращение полётов в Россию невыгодно Украине, но возобновление авиасообщения станет возможным, только когда этого «захотят люди».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor заявил, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной важно для многих граждан, которые смогут вживую общаться с родственниками, живущими в другой стране.

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