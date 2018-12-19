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МИД России отметил политизированный характер резолюции ГА ООН по Крыму

19 декабря 2018, 16:39  •  57 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, отметила, что документ призван «накачать» низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко.
 
© Максим Блинов РИА Новости
 

«Документ носит политизированный характер, построен на неприемлемых обвинениях в адрес России и призван «списать» все внутриполитические и внутриэкономические проблемы Украины на мифическую «российскую агрессию», а также «накачать» рекордно низкий рейтинг действующего президента», — сказала она на брифинге.

По её словам, проект резолюции содержит извращённую украинской стороной и не соответствующую действительности трактовку осуществлённой Украиной 25 ноября провокации, когда три украинских военных корабля попытались проникнуть в Керченский пролив без предварительного уведомления российской стороны.

«Документы, обнаруженные на борту судов, и показания украинских моряков однозначно свидетельствуют о том, что эта акция носила преднамеренный и заранее спланированный характер», — указала дипломат.

Ранее ГА ООН приняла украинский проект резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.

В поддержку документа выступили 66 стран, против — 19, воздержались 72 государства. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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