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МИД России отметил политизированный характер резолюции ГА ООН по Крыму
19 декабря 2018, 16:39 • 57 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, отметила, что документ призван «накачать» низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко.
© Максим Блинов РИА Новости
«Документ носит политизированный характер, построен на неприемлемых обвинениях в адрес России и призван «списать» все внутриполитические и внутриэкономические проблемы Украины на мифическую «российскую агрессию», а также «накачать» рекордно низкий рейтинг действующего президента», — сказала она на брифинге.
По её словам, проект резолюции содержит извращённую украинской стороной и не соответствующую действительности трактовку осуществлённой Украиной 25 ноября провокации, когда три украинских военных корабля попытались проникнуть в Керченский пролив без предварительного уведомления российской стороны.
«Документы, обнаруженные на борту судов, и показания украинских моряков однозначно свидетельствуют о том, что эта акция носила преднамеренный и заранее спланированный характер», — указала дипломат.
Ранее ГА ООН приняла украинский проект резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
В поддержку документа выступили 66 стран, против — 19, воздержались 72 государства.
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