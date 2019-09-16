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МИД России осудил удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии

16 сентября 2019, 16:09  •  59 • Политика

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Москва решительно осуждает удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами, кто их осуществил. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики, - указали в министерстве. - Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские нефтеперерабатывающие заводы".

"Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне", - подчеркнули в МИД.

В российском дипведомстве отметили, что обмены ударами по гражданским объектам являются прямым следствием кризиса в Йемене, который необходимо урегулировать как можно скорее и под эгидой ООН. "По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йеменской Республике острого военно-политического кризиса, - заявили в МИД РФ. - Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН инклюзивного переговорного процесса с участием всех ведущих общественно-политических сил, региональных сообществ и конфессиональных групп Йемена".

В дипведомстве добавили, что "от этого выиграют как сами йеменцы, так и соседние страны, а также другие государства, имеющие серьезные интересы в данном стратегически важном районе мира".

В новость были внесены изменения (15:17 мск) - добавлены подробности по тексту.

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