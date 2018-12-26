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МИД России осудил подлые трюки ВВС Израиля, атаковавших Дамаск

26 декабря 2018, 18:09  •  122 • Политика
МИД России раскритиковал ВВС Израиля, которые воспользовались рядом подлых трюков для того, чтобы обеспечить безопасность своих самолетов при обстрелах Дамаска.
Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило ВВС Израиля в грубом нарушении суверенитета Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Напомним, 25 декабря шесть израильских самолетов нанесли удары по району Дамаска. При этом они находились в воздушном пространстве Ливана. В результате инцидента пострадали трое сирийских военнослужащих.
Жертв могло быть больше, однако ПВО САР смогли ликвидировать 14 из 16 израильских бомб.
Комментируя ситуацию, российские дипломаты отметили, что ВВС Израиля вновь атаковали "под прикрытием" гражданских самолетов.
"У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН", - указано в заявлении.

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