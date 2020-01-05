Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы готовят для России новый Чернобыль
Всё зависело от Ирака? NYT выяснила, как Трамп за несколько минут принял роковое...
Сопротивление многополярности: в США призвали выбирать способных противостоять Р...
Независимость Беларуси — в интересах России
Главная / Украина

МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины

05 января 2020, 15:09  •  81 • Украина
Министерство иностранных дел России назвало поддержку неонацизма на государственном уровне на Украине серьёзной угрозой для мирового сообщества. Об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в соцсети «ВКонтакте».
 
РИА Новости
 

В МИД выразили удивление тем, «с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

По данным министерства, такая работа ведётся украинской стороной не только внутри государства, но и на международном уровне.

В ведомстве заявили, что Украина «упорно голосует» против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. 

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.

Министерство призвало украинские власти отказаться от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».

18 декабря Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. 

За документ проголосовали 133 государства. 52 страны воздержались от голосования. При этом США и Украина проголосовали против принятия резолюции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
04 января 2020, 19:39
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
04 января 2020, 13:09
На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
04 января 2020, 00:09
«Раз и навсегда осудить»: повлияет ли на Киев призыв послов Израиля и Польши отказаться от героизации Бандеры
05 января 2020, 15:09
МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины
05 января 2020, 08:39
Сопротивление многополярности: в США призвали выбирать способных противостоять России лидеров
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с...
05 января 2020, 02:24
"Мы объявляем джихад и мобилизацию": Маршал Хафтар готовится к наступлению ...
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Militar...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
01 января 2020, 00:54
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.