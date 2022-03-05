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МИД России остановил "психоз" Прибалтики

05 марта 2022, 21:30  •  19 • Политика
Министерство иностранных дел России остановило "психоз" стран Прибалтики, где сложилась крайне тревожная обстановка возле наших загранучреждений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии констатировала усиление враждебности со стороны властей Эстонии, Латвии и Литвы. В этих странах ярче всего проявляется "истерия" против России.
"Заявления первых лиц прибалтийских государств изобилуют не просто пещерной русофобией, но и оскорбительными выпадами в адрес России, её руководства и народа", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Вокруг русских загранучреждений в указанных странах не прекращается вакханалия, заметила Захарова и добавила, что это вызывает крайнюю тревогу. В дипломатические представительства по телефону поступают угрозы, зафиксированы хулиганские действия. Недалеко от посольств проходят митинги. Представители СМИ в Литве, Латвии, Эстонии открыто призывают устроить "осаду" русских дипмиссий.
В столице Литвы совершено нападение на русского дипломата, на посла попытались надавить.
МИД России предупредил Таллин, Ригу и Вильнюс, что продолжение "антироссийского психоза" будет иметь последствия. Захарова потребовала от компетентных органов прибалтийских стран защитить диппредставительства и их сотрудников.
"Внимательно следим за тем, чтобы нынешняя зашкаливающая русофобия не вылилась в массовые преследования русскоязычного населения Прибалтики. Надеемся, что наши озабоченности будут услышаны", - заключила представитель МИД России.

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