МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Минских соглашений" Киевом

Власти Украины заявили, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть. Киев готов предложить "изменения" к следующей встрече в формате "нормандской четвёрки", которая должна пройти весной 2020 года. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

Резников заявил, что существующие соглашения нужно пересмотреть. По мнению украинской стороны, чтобы они "начали работать".

Удивительное сообщение о том, что Киев готов пересмотреть Минские соглашения, уже вызвало реакцию российского МИД. В ведомстве заявили, что "удивлены" таким высказыванием, сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Напомним, встреча "нормандской четвёрки" проходила в Париже 9 декабря. По итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участников, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.

Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и Станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.