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МИД России осадил Украину: Инцидент в Керченском проливе вне юрисдикции международного суда

11 октября 2021, 16:30  •  78 • Политика
МИД России заявил, что инцидент в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию международного арбитража. Слушания по этому делу должны пройти до 16 октября.
В МИД России ответили на иск Украины в международный арбитраж по поводу инцидента в Керченском проливе, который произошёл в ноябре 2018 года. Ведомство указало, что данное дело находится вне юрисдикции суда Гааги.
Речь идёт о попытке трёх военных судов Украины без разрешения пройти через территориальные воды России в районе Керченского пролива. В результате украинские корабли были задержаны русской пограничной службой.
Позднее выяснилось, что за провокацией стоял на тот момент ещё президент Украины Пётр Порошенко. Он надеялся использовать инцидент для того, чтобы отложить выборы в стране. Этот план не сработал.
Тем не менее 1 апреля 2019 года Украина подала иск в международный арбитраж по поводу случившегося. В августе 2020 года Россия подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитра. Слушания по делу должны пройти до 16 октября.
Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража,
- озвучили в МИД России официальную позицию страны.

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