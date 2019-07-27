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МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
27 июля 2019, 10:24 • 258 • Политика
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
В российском МИД ответили на комментарий посольства ФРГ в Москве. Напомним, вопрос касался выборов в России. МИД РФ призвал немецкую сторону соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Отметим, что накануне в своем официальном Twitter посольство Германии в России прокомментировало ход подготовки к региональным выборам в РФ. В частности, немецкие дипломаты заявили, что "российские власти не допустили к ним многих оппозиционеров", а потому дипмиссия "сильно обеспокоена".
"Вам точно не о чем больше беспокоиться?, - говорится в ответном Twitter. - Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
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