МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"

В российском МИД ответили на комментарий посольства ФРГ в Москве. Напомним, вопрос касался выборов в России. МИД РФ призвал немецкую сторону соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Отметим, что накануне в своем официальном Twitter посольство Германии в России прокомментировало ход подготовки к региональным выборам в РФ. В частности, немецкие дипломаты заявили, что "российские власти не допустили к ним многих оппозиционеров", а потому дипмиссия "сильно обеспокоена".

"Вам точно не о чем больше беспокоиться?, - говорится в ответном Twitter. - Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.