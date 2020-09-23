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МИД России объявил о расширении чёрного списка для ЕС
23 сентября 2020, 19:15 • 43 • Политика
В российском МИД заявили о расширении чёрного списка для представителей стран ЕС. Как говорится в сообщении дипведомства, число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
В России расширили чёрный список для представителей стран Евросоюза и евроинститутов. Как говорится в сообщении ведомства, перечень лиц, которым запрещено въезжать в РФ, доведён до паритетного.
Как отметили в МИД, ранее Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Несмотря на то что Москва не раз указывала на пагубность использования санкционных инструментов, в ЕС продолжили игнорировать все претензии и по-прежнему выбирают язык санкций.
В министерстве указали, что Россия в ответ на такие действия намерена реагировать зеркально.
"Согласно дипломатической практике Представительству Европейского союза в Российской Федерации направлена нота МИД России, информирующая о данном шаге. В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", - подчеркнули в МИД.
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