МИД России объявил о расширении чёрного списка для ЕС

В России расширили чёрный список для представителей стран Евросоюза и евроинститутов. Как говорится в сообщении ведомства, перечень лиц, которым запрещено въезжать в РФ, доведён до паритетного.

Как отметили в МИД, ранее Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Несмотря на то что Москва не раз указывала на пагубность использования санкционных инструментов, в ЕС продолжили игнорировать все претензии и по-прежнему выбирают язык санкций.

В министерстве указали, что Россия в ответ на такие действия намерена реагировать зеркально.

"Согласно дипломатической практике Представительству Европейского союза в Российской Федерации направлена нота МИД России, информирующая о данном шаге. В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", - подчеркнули в МИД.