МИД России объявил норвежского дипломата персоной нон грата

Россия объявляет персоной нон грата норвежского дипломата в качестве ответный меры на высылку российского дипломата из Норвегии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 августа на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«28 августа посол королевства Норвегия в Москве Рюне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что аккредитация дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда российскому сотруднику

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, речь идет о советнике посольства Норвегии в Москве Яне Флэте.

О вызове норвежского посла в МИД России стало известно ранее в пятницу. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это связано с высылкой российского дипломата из Норвегии.

В середине августа правоохранители Норвегии задержали гражданина страны, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. По данным силовиков, он неоднократно встречался с сотрудником российского посольства в этой стране.

19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, Москва заявила протест. В тот же день в Осло заявили о надежде на то, что высылка не отразится на ходе развития межгосударственных отношений РФ и Норвегии.