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МИД России объявил норвежского дипломата персоной нон грата
28 августа 2020, 16:15 • 78 • Политика
Россия объявляет персоной нон грата норвежского дипломата в качестве ответный меры на высылку российского дипломата из Норвегии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 августа на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«28 августа посол королевства Норвегия в Москве Рюне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что аккредитация дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда российскому сотруднику
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, речь идет о советнике посольства Норвегии в Москве Яне Флэте.
О вызове норвежского посла в МИД России стало известно ранее в пятницу. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это связано с высылкой российского дипломата из Норвегии.
В середине августа правоохранители Норвегии задержали гражданина страны, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. По данным силовиков, он неоднократно встречался с сотрудником российского посольства в этой стране.
19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, Москва заявила протест. В тот же день в Осло заявили о надежде на то, что высылка не отразится на ходе развития межгосударственных отношений РФ и Норвегии.
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