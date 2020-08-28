Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - ...
Главная / Политика

МИД России объявил норвежского дипломата персоной нон грата

28 августа 2020, 16:15  •  78 • Политика
Россия объявляет персоной нон грата норвежского дипломата в качестве ответный меры на высылку российского дипломата из Норвегии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 августа на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«28 августа посол королевства Норвегия в Москве Рюне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что аккредитация дипломата будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда российскому сотруднику
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, речь идет о советнике посольства Норвегии в Москве Яне Флэте.
О вызове норвежского посла в МИД России стало известно ранее в пятницу. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это связано с высылкой российского дипломата из Норвегии.
В середине августа правоохранители Норвегии задержали гражданина страны, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. По данным силовиков, он неоднократно встречался с сотрудником российского посольства в этой стране.
19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, Москва заявила протест. В тот же день в Осло заявили о надежде на то, что высылка не отразится на ходе развития межгосударственных отношений РФ и Норвегии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
28 августа 2020, 10:45
Зеленский плюнул в спину Лукашенко
28 августа 2020, 10:45
В Латвии призвали спасти от разрушения Ригу с помощью "ненавистного русского языка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
22 августа 2020, 16:15
Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
23 августа 2020, 21:40
"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.