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МИД России объяснил инцидент с чешской бизнес-миссией в московском аэропорту

30 ноября 2019, 16:09  •  88 • Политика

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чешскому самолету, на борту которого находилась делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, отказали в полете по маршруту Москва - Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

"В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября сего года из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", - информировали в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что чешская сторона не в первый раз допускает подобные ошибки. "Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", - указали в МИД РФ.

Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.

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