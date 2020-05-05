МИД России обвинил чехов в ударе по истории после сноса памятника Коневу

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Захарова назвала кощунством действия пражских властей по отношению к памяти о герое Второй Мировой войны

Снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге – это удар по национальной истории, в том числе и по прошлому Чехии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова во вторник, 5 мая.

"То, что делается, это в принципе удар, они, наверное, еще этого не понимают, это удар в том числе по собственной национальной истории. Потому что Конев и Красная армия действовали вместе с чехами, это было такое единое братство", – сказала российский дипломат в эфире YouTube-канала "Изолента live".

По ее мнению, "абслютно кощунственные" действия чешских властей и "потревоженная память" уже вписаны в историю страны.

"Потому что их потомки и семьи, и историки никогда не смогут принять этого решения. Это очевидно", – считает Захарова.

Она напомнила, что между РФ и Чехией действуют договоры, связанные с охраной памятников и могил советских воинов, и они в Республике находятся на соответствующем юридическом основании.

Демонтаж монумента Коневу инициировали власти района Прага-6, где он был установлен в конце 1970-х – начале 1980-х годов на деньги, собранные местными жителями в благодарность маршалу за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1945-ом без применения тяжелой артиллерии. Памятник снесли 3 апреля.

После этого главный автор демонтажа староста района Прага-6 Ондржей Коларж начал жаловаться на некие угрозы в свой адрес со стороны российских граждан. Вот и сегодня стало известно, что чех написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о якобы травле, поступающей из РФ из-за его решения. Он назвал реакцию Москвы "неадекватной" и "в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале – целой Чешской Республики", пишет РИА "Новости".

По его словам, россияне обзывают руководство вверенного ему района столицы нацистами, а лично его гауляйтером. Причем, утверждает Коларж, все это появляется в соцсетях и в СМИ с подачи официальных властей РФ, включая наше диппредставительство в Праге. Более того, якобы Москва опосредованно через фальшивые сайты призывает чехов "к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника".

Напомним, в местных СМИ ранее уже появлялись публикации о том, что российские спецслужбы "заслали" в Прагу "отравителей" с рицином для ликвидации инициаторов сноса монумента Коневу. В Москве неоднократно отрицали подобные измышления чешских изданий и властей. Та же Захарова говорила, что такие заявления будут иметь для Праги последствия.

