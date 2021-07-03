МИД России обнажил реальные цели Японии и США, прикрытые "Восточным щитом"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в связи с японо-американскими военными учениями "Восточный щит". Дипломат обратила внимание на масштаб военных манёвров у границ России и обнажила реальные цели Японии и США, прикрытые "Восточным щитом".

Как напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, японо-американские учения "Восточный щит" проходят с 24 июня до 11 июля. Особое внимание дипломат заострила на масштабе военных манёвров, подчеркнув его беспрецедентность "по задействованным силам и охвату территории Японии".

То бишь военных учений подобного размаха в Японии пока не проводилось. А если учитывать близость границ России к месту проведения манёвров, то это не может не вызывать озабоченности в Москве.

И Захарова справедливо уточняет, что эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от наших границ, в МИД России рассматривают "сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей".

Дипломат обнажила реальные цели Японии и США, прикрытые "Восточным щитом". В частности, официальный представитель МИД России не преминула заметить, что Токио "по-прежнему уходит от конструктивного диалога" с Москвой по всем тем вопросам безопасности, что вызывает беспокойство.

В том числе Захарова обратила внимание на тот факт, что "Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области".

Напомним, несколько дней назад министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма в ходе видеоконференции, организованной Гудзоновским институтом, заявил о том, что Вашингтон и Токио должны активизировать технологическое сотрудничество в ответ на более тесное партнёрство России и Китая.

"Будем внимательно следить за таким курсом японских властей, - пообещала Захарова. - И при необходимости принимать соответствующие меры реагирования".