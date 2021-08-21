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МИД России обнаружил странность в демарше Испании против русских военных кораблей

21 августа 2021, 17:40  •  45 • Политика
В МИД России дважды удивились ситуации с запретом Испании на вход в порт двух русских военных кораблей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "данная ситуация выглядит по меньшей мере странно на фоне существующей положительной практики взаимодействия".
Ранее, напомним, испанские СМИ сообщили о том, что МИД страны запретил двум русским военным кораблям - большому противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай" заходить в порт города Сеута. Якобы это связано с тем, что Россия не стала рассекречивать дальнейший маршрут военных судов.
При этом изначально запрос на заход в порт, как утверждали СМИ, прошёл через Минобороны Испании, но те принимать решение не стали - обратились к дипломатам, которые и наложили табу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что в ведомстве "с недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России".
Она же обратила внимание на странность с демаршем Испании. По словам дипломата, "данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия" в вопросах о заходе наших военных кораблей в испанские порты.
Ещё более странным на фоне разразившегося скандала выглядит и утечка подобной информации в СМИ. Захарова не исключила, что официальные лица Испании, видимо, пожелали подобным образом "продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран - членов альянса". Он, напомним, должен состояться в Мадриде в следующем году. Кстати, испанские СМИ не исключали, что запрет на заход в порт русским военным кораблям мог быть связан и с этим. Так что в этой оценке мнение Захаровой и испанской прессы совпадает.
Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнёрстве,
- отметила также Захарова.

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