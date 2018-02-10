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МИД России об атаках в Сирии: Это абсолютно недопустимо, нужно уважать чужой суверенитет

10 февраля 2018, 16:09  •  78 • В мире
МИД России призвал к уважению суверенитета Сирии в связи с сообщениями об атаках Израиля.
Сейчас в российском МИД выступили с заявлением касательно ракетных ударов Израиля по сирийским территории. Официальный комментарий размещен на сайте дипломатического ведомства.
В частности, в МИД отмечают, что все сообщения об атаках ВВС Израиля были восприняты с беспокойством. Также в МИД отмечают, что обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации есть ситуация опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации.
“Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, - говорится в сообщении. - Это абсолютно недопустимо, чтобы были созданы такие угрозы жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся на территории Сирии.
Также в МИД призвали остальные страны воздержаться от каких-либо действий, которые могут усугубить конфликт. Ранее сообщалось о том, что израильские ВВС атаковали 12 целей на сирийской территории.

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