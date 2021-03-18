МИД России не сдержал иронии, комментируя слова Байдена: "Чего мы только уже не слышали"

В МИД России с иронией прокомментировали слова Байдена о Путине. "Чего мы только уже не слышали от США за десятилетия", - отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел не удержалось от иронии, коммутируя оскорбительные заявления президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине. В ведомстве отметили, что каких только гадостей не наслушались от Вашингтона за последние годы.

Речь идёт о словах Байдена, сказанных во время интервью ABC News. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что считает Путина – "убийцей". В ответ глава России пожелал Байдену здоровья.

Чего мы только уже не слышали от США за десятилетия,

- прокомментировали ситуацию в МИД России.

В свою очередь в Белом доме не стали комментировать, что имел в виду Байден – были ли его слова метафорой или их следует воспринимать буквально. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США "не будет сдерживаться" говоря о России.