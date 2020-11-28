МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море

Министерство иностранных дел России напомнило США про ответственность за нарушение американским эсминцем "Джон Маккейн" российских морских границ. Внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как провокацию и выразило решительный протест.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 24 ноября в Японском море. Эсминец США "Джон Маккейн" углубился на 2 километра в территориальные воды России, но был изгнан большим противолодочным кораблём "Адмирал Виноградов". При этом американцы утверждают, что якобы ничего не нарушали.

"Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию", - цитирует РИА ФАН сообщение МИД России.

В заявлении добавляется, что произошедшее было направлено на подрыв мира и доброго порядка. Подобный случай демонстрирует американское желание "бряцать оружием", заметили в МИД России.