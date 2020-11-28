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МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
28 ноября 2020, 02:05 • 42 • Политика
МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем. Произошедшее было объявлено провокацией, направленной на нарушение мира и доброго порядка, а также на желание Вашингтона побряцать оружием.
Министерство иностранных дел России напомнило США про ответственность за нарушение американским эсминцем "Джон Маккейн" российских морских границ. Внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как провокацию и выразило решительный протест.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 24 ноября в Японском море. Эсминец США "Джон Маккейн" углубился на 2 километра в территориальные воды России, но был изгнан большим противолодочным кораблём "Адмирал Виноградов". При этом американцы утверждают, что якобы ничего не нарушали.
В заявлении добавляется, что произошедшее было направлено на подрыв мира и доброго порядка. Подобный случай демонстрирует американское желание "бряцать оружием", заметили в МИД России.
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