МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

По её словам, в дипломатической ноте, переданной Киеву через посольство Украины, говорилось о том, что согласно российскому законодательству «моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи», что является «очень важным моментом».

«Но под письменной гарантией участия каждого из 24 моряков в досудебных и судебных разбирательствах», — цитирует представителя МИД сайт kp.ru.

При этом украинская сторона заявила, что «её это не интересует ни в каком виде». Захарова считает, что в Киеве произошёл «некий сбой, дисфункция государственного аппарата».

«Мы до сих пор, кроме заявления Зеленского о том, что с ним никто не координировался по поводу негативного ответа, никаких иных действий и заявлений с украинской стороны не видели и не получали, кроме вот той негативной реакции», — сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, остаётся ли в силе российское предложение по морякам, Захарова добавила, что «ни мы ничего не отзывали, ни Киев ничего, кроме негатива, не отправлял».

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается.