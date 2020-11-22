МИД России назвал способ снять озабоченности Москвы по Договору об открытом небе

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Принципиальное отношение российской стороны к этому решению Вашингтона было выражено ещё полгода назад в заявлении МИД России от 22 мая. Но есть и другие моменты, связанные с Договором, отметили в МИД России.

В своё время именно Вашингтон выдвинул идею взаимных облётов территорий государств с целью их аэрофотосъёмки. Впервые такая инициатива была предложена ещё в 1950-е годы, а в конце 1980-х США к этой идее вернулись. Это всегда подавалось американской стороной как свидетельство её приверженности политике открытости. Очевидно, однако, что США при этом хотели прежде всего детально "просветить" и исследовать - в разведывательных целях - недоступную для них территорию СССР.

"Отношение Вашингтона к Договору стало меняться в худшую сторону, когда обыденностью стали российские полёты над территорией США и особенно когда наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила её на свои самолёты открытого неба. Такого ущемления своей «исключительности» американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения Договора", - отметили в МИД России.

Вот часть ограничений, на которых настаивали в Вашингтоне. Фактически за океаном запретили наблюдательные полёты над территорией США в результате непредоставления достаточного количества промежуточных посадок для российских самолётов Ан-30Б. Ограничили возможности России по наблюдению Алеутских островов. Фактически уменьшили максимальные дальности полёта за счёт отмены остановок для ночного отдыха экипажей на аэродромах дозаправки и связанного с этим превышения норм предельных нагрузок на экипаж. Уменьшили дальности полёта над Аляской в результате неправомерного включения в неё дальности транзитного полёта над водами открытого моря. Занизили дальности наблюдательного полёта над Гавайскими островами. Ограничили высоту полётов самолёта наблюдения, не предусмотренных ДОН и противоречащих рекомендациям ИКАО. Задерживают визы назначенному персоналу.

"США высокомерно игнорировали наши предложения по урегулированию этих проблем, одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые мы давали неоднократно", - добавили в МИД России.

Когда в Вашингтоне наконец поняли, что для сохранения договора потребуются адекватные встречные шаги, они прервали консультации и стали обвинять Россию в "нарушениях" Договора. Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из Договора. Потом, конечно, Вашингтон лицемерно завил, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть своё решение. На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику.

"Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать и Россия оставалась государством - участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей. Вашингтон свой ход сделал", - заключили во внешнеполитическом ведомстве России.