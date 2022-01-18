МИД России: НАТО знает о последствиях отказа Кремлю в гарантиях безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, к каким военно-политическим мерам может прибегнуть Москва, если НАТО отвергнет её требования о гарантиях безопасности.

США и НАТО знают о последствиях отказа выполнить адекватные требования России о нерасширении Альянса, рассказал Грушко в интервью "Ъ". По его словам, Кремль не намерен скрывать собственные военные и политические возможности.

Замглавы МИДа заметил, что конкретные военные способы ответа России зависят от того, какие именно силы будут задействованы против её интересов.

Ранее "Царьград" сообщал о том, что в Эстонии разобрались, какую "ловушку" Кремль приготовил Западу.