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МИД России: НАТО знает о последствиях отказа Кремлю в гарантиях безопасности
18 января 2022, 04:25 • 79 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, к каким военно-политическим мерам может прибегнуть Москва, если НАТО отвергнет её требования о гарантиях безопасности.
США и НАТО знают о последствиях отказа выполнить адекватные требования России о нерасширении Альянса, рассказал Грушко в интервью "Ъ". По его словам, Кремль не намерен скрывать собственные военные и политические возможности.
Замглавы МИДа заметил, что конкретные военные способы ответа России зависят от того, какие именно силы будут задействованы против её интересов.
Ранее "Царьград" сообщал о том, что в Эстонии разобрались, какую "ловушку" Кремль приготовил Западу.
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