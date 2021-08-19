МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает

Министерство иностранных дел на своём сайте опубликовало материал в честь годовщины "дела А. Навального". Там написано о тайном пассажире самолёта, на котором "отравленного" оппозиционера увозили из Омска. В ведомстве отметили: Берлин скрывает информацию по-прежнему.

Дипведомство отметило, что в Омск самолёт из Германии прибыл "предельно оперативно". Это произошло в ночь с 20 на 21 августа прошлого года.

"В этом самолёте <…> находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспечённая гражданка Великобритании М.К. Певчих", - сказано в сообщении.

В ведомстве недоумевают: почему Берлин скрывает факт присутствия на борту Марии Певчих, хотя она сама рассказала об этом ещё в середине сентября 2020 года в интервью "Русской службе Би-би-си".

Напомним, немецкие власти ранее заявляли, что в полёте из Омска в Берлин Алексея Навального сопровождали его жена Юлия Навальная, а также пресс-секретарь Кира Ярмыш.

20 августа Навальный возвращался из Томска в Москву. В полёте он почувствовал недомогание. Пилоты экстренно посадили самолёт в Омске. Врачи оперативно оказали пациенту всю необходимую помощь, диагностировав нарушение обмена веществ. В анализах блогера не было обнаружено ни ядов, ни иных отравляющих веществ.

Навальный находился в коме, когда его вывезли самолётом в Берлин для лечения. Позднее власти ФРГ сделали заявление, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". Якобы эти выводы военных медиков подтвердили в лабораториях Швеции и Германии.

Оппозиционер пришёл в себя, восстановился, а по возвращении в Россию был арестован и осуждён по старому делу. На данный момент он отбывает назначенное судом наказание в исправительной колонии №2 общего режима в городе Покров Владимирской области.