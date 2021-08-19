Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает

19 августа 2021, 02:15  •  104 • Политика
Министерство иностранных дел на своём сайте опубликовало материал в честь годовщины "дела А. Навального". Там написано о тайном пассажире самолёта, на котором "отравленного" оппозиционера увозили из Омска. В ведомстве отметили: Берлин скрывает информацию по-прежнему.
Дипведомство отметило, что в Омск самолёт из Германии прибыл "предельно оперативно". Это произошло в ночь с 20 на 21 августа прошлого года.
"В этом самолёте <…> находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспечённая гражданка Великобритании М.К. Певчих", - сказано в сообщении.
В ведомстве недоумевают: почему Берлин скрывает факт присутствия на борту Марии Певчих, хотя она сама рассказала об этом ещё в середине сентября 2020 года в интервью "Русской службе Би-би-си".
Напомним, немецкие власти ранее заявляли, что в полёте из Омска в Берлин Алексея Навального сопровождали его жена Юлия Навальная, а также пресс-секретарь Кира Ярмыш.
20 августа Навальный возвращался из Томска в Москву. В полёте он почувствовал недомогание. Пилоты экстренно посадили самолёт в Омске. Врачи оперативно оказали пациенту всю необходимую помощь, диагностировав нарушение обмена веществ. В анализах блогера не было обнаружено ни ядов, ни иных отравляющих веществ.
Навальный находился в коме, когда его вывезли самолётом в Берлин для лечения. Позднее власти ФРГ сделали заявление, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". Якобы эти выводы военных медиков подтвердили в лабораториях Швеции и Германии.
Оппозиционер пришёл в себя, восстановился, а по возвращении в Россию был арестован и осуждён по старому делу. На данный момент он отбывает назначенное судом наказание в исправительной колонии №2 общего режима в городе Покров Владимирской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





104
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 00:25
Эрдоган озвучил отношение Турции к новой власти в Афганистане
19 августа 2021, 00:25
Прокатить и поговорить: Глава ЯНАО стал "образом открытости"
19 августа 2021, 00:25
Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана
19 августа 2021, 01:20
Эксперты объяснили появление «интервью Навального» грузинскому СМИ
19 августа 2021, 00:25
Спортсмены Белоруссии пожаловались на запрет выезжать за рубеж
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
15 августа 2021, 22:10
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 20:50
"Эта "атомная бомба" - она взорвётся": Политолог о "тихих убийствах" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.