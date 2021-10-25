МИД России намекнул Лондону на "красные линии" в отношениях с Киевом

В МИД России намекнули Лондону на "красные линии" в отношении Киева. Таким образом руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал информацию The Times о возможных поставках ракет на Украину.

Ранее газета сообщила со ссылкой на источники о том, что Лондон ведёт с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе ракет.

По мнению Константина Гаврилова, исключать вероятность таких поставок на Украину в свете обострения отношений между Москвой и Лондоном нельзя. Он подтвердил, что в ведомстве знают об этой публикации.

"В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что в этом вопросе "должны быть "красные линии".

"Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".