Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

МИД России намекнул Лондону на "красные линии" в отношениях с Киевом

25 октября 2021, 16:30  •  116 • Политика
В МИД России намекнули Лондону на "красные линии" в отношении Киева. Таким образом руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал информацию The Times о возможных поставках ракет на Украину.
Ранее газета сообщила со ссылкой на источники о том, что Лондон ведёт с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе ракет.
По мнению Константина Гаврилова, исключать вероятность таких поставок на Украину в свете обострения отношений между Москвой и Лондоном нельзя. Он подтвердил, что в ведомстве знают об этой публикации.
"В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя", - сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что в этом вопросе "должны быть "красные линии".
"Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





116
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
25 октября 2021, 13:00
Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 03:40
«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
18 октября 2021, 19:25
"Владимир Путин: хозяин игры" возмутил главу МИД Украины: "У России нет права голоса"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.