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МИД России намекнул Лондону на "красные линии" в отношениях с Киевом
25 октября 2021, 16:30 • 116 • Политика
В МИД России намекнули Лондону на "красные линии" в отношении Киева. Таким образом руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал информацию The Times о возможных поставках ракет на Украину.
Ранее газета сообщила со ссылкой на источники о том, что Лондон ведёт с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе ракет.
По мнению Константина Гаврилова, исключать вероятность таких поставок на Украину в свете обострения отношений между Москвой и Лондоном нельзя. Он подтвердил, что в ведомстве знают об этой публикации.
"В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя", - сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что в этом вопросе "должны быть "красные линии".
"Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
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