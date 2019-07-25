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МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
25 июля 2019, 22:24 • 76 • Украина
В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что члены экипажа задержанного в Керченском проливе российского танкера покинули территорию Украины. Об этом информирует ТАСС.
© Konstantin Kokoshkin globallookpress.com
«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна «Ника спирит», покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова в разговоре с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила, что российские моряки пересекли границу Украины с Молдавией, откуда они вылетят в Москву.
В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли оснований для задержания экипажа танкера.
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