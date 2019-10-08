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МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны
08 октября 2019, 00:09 • 47 • Украина
В МИД России прокомментировали заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ в стране на украинский язык.
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press globallookpress.com
Как отметили в российском дипведомстве, государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным.
«История учит, что такие действия к добру не приводят», — указали в МИД.
Там подчеркнули, что, несмотря на критические замечания Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона «Об образовании», официальный Киев «продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны».
Ранее министр образования Украины анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.
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