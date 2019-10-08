Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«У политиков нет внятной повестки»: как парламентские выборы в Косове могут повл...
Американцы посчитали танки у России и НАТО
Ни мира, ни войны: кто сорвал развод войск в Донбассе
«Нелепые войны»: Трамп решил вывести войска из Сирии
Главная / Украина

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

08 октября 2019, 00:09  •  47 • Украина
В МИД России прокомментировали заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ в стране на украинский язык.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press globallookpress.com
 

Как отметили в российском дипведомстве, государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным.

«История учит, что такие действия к добру не приводят», — указали в МИД.

Там подчеркнули, что, несмотря на критические замечания Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона «Об образовании», официальный Киев «продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны».

Ранее министр образования Украины анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
07 октября 2019, 20:54
Пристайко оценил последствия скандала из-за беседы Зеленского и Трампа
07 октября 2019, 11:09
Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
07 октября 2019, 17:39
«Участвовали в злодейском сговоре»: Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене и призвал к их импичменту
07 октября 2019, 14:24
Зеленский поручил упростить режим перемещения товаров в Донбассе
07 октября 2019, 01:24
«Порошенко хочет вернуться в политику»: протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан
07 октября 2019, 17:39
Украинские горняки отказались спускаться в забой из-за долгов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
01 октября 2019, 10:39
Мисс Украина не захотела говорить на украинском
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.