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МИД России: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась

13 мая 2018, 13:09  •  143 • Политика

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по дискредитации Дня Победы украинскими властями провалилась, несмотря на попытки Киева принизить значение праздника и запугать украинское общество, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась - 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с празднованием Дня Победы на Украине, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

9 мая на Украине массово отметили День Победы, однако не обошлось без беспорядков. Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и депортировала в Россию и Казахстан журналистов телеканала "Россия" (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву за подготовку сюжетов, якобы дискредитирующих Киев перед мировым сообществом. В свою очередь, некоторых участников акции "Бессмертный полк", в том числе ее организатора Елену Бережную, задержала полиция за использование "запрещенной символики" - георгиевской ленты.

Украинский телеканал "Интер" также оказался в эпицентре очередного скандала в связи с анонсированным концертом "Победа - одна на всех" к 9 Мая, где его ведущие критически прокомментировали процесс "декоммунизации" на Украине. Представители ультраправой партии "Национальный корпус" решили помешать трансляции концерта, запланированного на вечер среды. Утром 9 мая они заблокировали в Киеве редакцию канала на улице Дмитриевской, позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.

В министерстве отметили, что цель подобных действий - максимально принизить значение праздника и запугать украинское общество, чтобы отбить у людей желание участвовать в памятных акциях. Там также заявили, что украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, что проявляется в искажении истории страны на "националистический лад". "Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая", - отметили в МИД, подчеркнув, что в России уверены в неизбежном провале всех попыток переписать историю Победы.

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