МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции этой инстанции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Международный морской арбитраж на слушаниях, которые пройдут в Гааге с 10 по 14 июня, откажет Украине в рассмотрении "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", так как он лежит вне юрисдикции данной инстанции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.

"Арбитражный трибунал, сформированный двумя странами в 2016 году в составе пяти арбитров, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции. По итогам он должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. Речь, в частности, идет о правах на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия", - информировали в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а "в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".

"Вместе с тем, сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова. Также с полным основанием намерены доказывать, что Конвенция 1982 года в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами, на которые ее действие не распространяется", - указали в МИД РФ.

В министерстве пояснили, что если по итогам заседания арбитраж согласится с аргументами России, то инициированное Украиной дело завершится на этапе юрисдикционных возражений. В противном случае спор будет рассмотрен по существу.

В сентябре 2016 года Украина обратилась в Международный морской арбитраж с обвинениями в адрес РФ в нарушении своих суверенных прав на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы. Российская сторона данные обвинения отвергает.