МИД России исчерпывающе ответил на вброс Запада об Украине

МИД России дал исчерпывающий ответ на распространяемый почти полгода вброс Запада о ситуации на Украине.

Как заявили в дипломатическом ведомстве России, признаков вторжения нашей страны на Украину нет.

Напомним, уже несколько месяцев подряд западные страны изо всех сил муссируют слухи о подготовке "вторжения" России на Украину. При этом в Москве не раз официально опровергали подобные "вбросы", однако Запад продолжает сеять панику, причём в первую очередь на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая паника дорого стоит украинцам: инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Зеленский добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине. Добавим, что мэр находящегося под контролем ВСУ Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Financial Times также откровенно высказался о "войне" с Россией, о которой ежедневно трубят на Западе. По словам Бойченко, Запад нагнетает ситуацию вокруг якобы возможной войны Украины и России, на самом деле никаких признаков этого нет.

Однако, по данным телеканала CNN, раздражение в адрес Украины выказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN во властных кругах США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.